Il getto d’acqua dell’idropulsore dentale fuoriesce da un beccuccio ed è possibile regolarne l’intensità.

E’ utile per mantenere i denti puliti in profondità. Ma va utilizzato correttamente e senza abusarne, soprattutto in caso di gengive sensibili o infiammate, per evitare ferite, abrasioni, emorragie e altri traumi.

Usare un idropulsore prima di lavarsi i denti e passare il filo interdentale può allentare i residui di cibo in modo che sia poi più facile rimuoverli con il filo interdentale. L’idropulsore va utilizzato per un massimo di due volte al giorno, tutti i giorni, per almeno un minuto.

L'idropulsore di Oral-B dispone di 5 modalità di pressione dell'acqua per un'esperienza di pulizia unica. Potete scegliere tra 4 getti d'acqua per una pulizia personalizzata.

