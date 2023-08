Google Chrome e Microsoft Edge sembra stiano lavorando per la realizzazione di un’apposita funzionalità in grado di fornire un’anteprima dei link che ci vengono inviati da terze parti, senza doverci necessariamente cliccare sopra.

Si tratta di una feature che Google non possiede ancora, ma che potrebbe essere davvero molto utile nonché necessaria.

Basta pensare al fatto che la maggior parte delle truffe che avvengono su internet seguono sempre uno stesso meccanismo. Viene infatti inviata una mail fasulla in cui viene comunicato, al malcapitato del momento, un’azione sospetta presso il proprio istituto bancario. In più gli viene chiesto di cliccare su un link, presente nel corpo della mail, per tutte le informazioni a riguardo.

Ebbene cliccare su link sconosciuti e’ una delle cose da non fare assolutamente.

Google e Link preview: di cosa si tratta e come funziona

Attraverso i link, hacker esperti e truffatori del momento riescono ad introdursi nei nostri dispositivi e copiare tutti i dati sensibili. Tra cui password, codici e così via, per poi utilizzarli per azioni illegali, minando in questo modo la nostra privacy e sicurezza.

Tuttavia tutto ciò non accadrebbe se avessimo la possibilità di accedere all’anteprima dei link senza doverci cliccare sopra. Insomma una sorta di prevenzione per una maggiore tutela dei nostri sistemi informatici.

A tal proposito, tra le novità che sono state individuate nell’ultimo periodo, sembra proprio che Google stia progettando una nuova funzionalità dal nome “Link Preview”. Grazie a quest’ultima sarebbe finalmente possibile individuare l’anteprima di un link senza necessariamente doverlo cliccare, ma semplicemente trascinando il cursore del mouse sopra il link in questione.

Oltre a mostrare l’anteprima, tale funzionalità offrirà anche la possibilità di accedere al suddetto link con l’apertura di un’altra scheda o persino attraverso una finestra laterale.

Non sappiamo ancora quando ci sarà il lancio ufficiale di questa nuova funzione, ma siamo sicuri nel dire che verrà accolta positivamente dagli utenti.