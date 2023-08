Lycamobile è uno degli operatori telefonici virtuali più apprezzati in Italia e in questi ultimi giorni ha deciso di continuare a rendere disponibile la sua proposta. L’operatore, in particolare, continuerà ad offrire le offerte della gamma Lycamobile Italy e le offerte della gamma Port In.

Lycamobile continua a proporre le offerte della gamma Italy e Port In

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Lycamobile ha deciso di prorogare la disponibilità delle sue offerte. Come già accennato in apertura, continuano ad essere disponibili le offerte della gamma Lycamobile Italy, valide per tutti i nuovi clienti che attivano un nuovo numero e anche a chi richiede la portabilità.

Tra queste, quindi, ricordiamo ad esempio le offerte mobile Lycamobile Italy Orange e Lycamobile Italy Gold. Entrambe includono ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. La prima offerta ha però un costo di 7,99 euro al mese ed offre 300 GB di traffico dati. La seconda offerta, invece, offre 270 GB ad un costo di 9,99 euro al mese.

L’operatore ha inoltre deciso di prorogare la disponibilità delle offerte della gamma Lycamobile Port In, rivolte quindi soltanto a chi richiede la portabilità del proprio numero da altri operatori. Tra queste, ricordiamo le offerte Port In 699 e Port In 999. Anche in questo caso, sono inclusi per entrambe minuti ed SMS senza limiti. La prima offerta include 150 GB di traffico dati, mentre la seconda offerta include fino a 270 GB. I costi sono rispettivamente di 6,99 euro al mese e 9,99 euro al mese.