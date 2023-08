FOGLIA D’ACERO CANADESE.

Si tratta della prima moneta in oro puro al 99,999% dal valore di un milione di dollari. (foto in evidenza) Essa misura circa 50 cm di diametro, spessa 3 cm con 100 kg in oro. Uno di questi esemplari è stato venduto durante un’asta pubblica per il valore di 3,27 milioni di euro.

Mentre nel 2017 un gruppo di ladri sono riusciti a rubarla direttamente dal Borde Museum di Berlino, attraverso l’utilizzo di una carriola, per portarla fuori dall’edificio.