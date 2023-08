Siamo ormai agli sgoccioli per il colosso americano Apple, dato che mancano ormai poche settimane al suo importante evento di presentazione ufficiale. Durante l’evento l’azienda annuncerà ufficialmente i nuovi iPhone 15 e fino ad ora sono emerse davvero tante informazioni interessanti. Nel corso delle ultime ore, però, sono emerse in rete anche le indiscrezioni riguardanti le possibili colorazioni dei nuovi smartphone.

iPhone 15, ecco tutte le possibili colorazioni della prossima serie

Mancano ormai pochi giorni all’arrivo ufficiale dei nuovi iPhone 15 e le informazioni continuano ad arrivare. Come già accennato in apertura, in queste ore sono emersi in rete nuovi dettagli tecnici, riguardanti questa volta le possibili colorazioni che saranno disponibili al debutto.

Nello specifico, l’utente Disastrous_Street633 ha pubblicato sul social Reddit un’immagine ritraente l’intera serie dei nuovi smartphone in tutte le presunte colorazioni ufficiali. Osservando dunque l’immagine, possiamo dunque scoprire le colorazioni dei prossimi iPhone 15 e iPhone 15 Plus e degli altri modelli.

A detta dell’utente, questi due modelli saranno disponibili in 5 colorazioni, tra cui nero mezzanotte, bianco galassia, corallo, blu e giallo. Sembra che saranno invece 4 le colorazioni ufficiali degli altri due modelli, ovvero IPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Stando sempre all’utente, questo due modelli saranno disponibili nelle colorazioni nero siderale, grigio Titan Grey, bianco e blu scuro.

Insomma, anche per questa nuova serie il colosso Apple ha deciso di lasciare a bocca aperta la concorrenza. Ricordiamo che la nuova serie di punta di Apple porterà anche tante altre novità rispetto ai precedenti modelli, come ad esempio la porta di ricarica USB Type C.