Gli ultimi giorni di agosto confermano la leadership di Iliad sul mercato della telefonia nazionale. Il provider, mai come in questo periodo, è in grado di offrire a tutti i suoi clienti delle promozioni molto ricche e vantaggiose, sia per la telefonia fissa sia per la telefonia mobile.

Iliad, le offerte per la Fibra ottica a prezzi sempre più scontati

Per quanto concerne il campo della telefonia mobile, la migliore promozione di Iliad è certamente la Flash 180. I clienti che decidono di attivare questa ricaricabile pagheranno una quota di abbonamento pari a soli 9,99 euro al mese. Il pacchetto dei contenuti prevede invece chiamate ed SMS senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili con 180 Giga per navigare in internet anche con le reti 5G.

La vera sorpresa di Iliad però riguarda la Fibra ottica. Il provider è in grado di fornire una tariffa low cost in alternativa alle promo di TIM, Vodafone e WindTre.

L’offerta migliore del provider francese per la telefonia fissa è la Iliad Box. Il costo base della promozione è di 24,99 euro con chiamate senza limiti verso fissi e mobili e senza scatto alla risposta più connessione internet senza limiti con le velocità della Fibra ottica sino a 4 Gbps.

Per gli abbonati di Iliad che scelgono la telefonia fissa e che contestualmente hanno attivato o attiveranno una ricaricabile per la telefonia mobile c’è infine un’offerta molto interessante. In caso di doppia promozione attiva, infatti, il prezzo della Fibra ottica scende a soli 19,99 euro al mese per sempre.