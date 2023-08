Iliad vuole avvicinare più utenti possibili alla propria realtà, per questo motivo fino al 14 settembre ha deciso di mettere a disposizione di tutti una promozione davvero più unica che rara, al cui interno si possono trovare 5G e ben 180 giga di internet a costo bassissimo.

Attivarla risulta essere più semplice di quanto potreste mai immaginare, poiché vi basterà recarvi in un centro commerciale dove potete trovare una Iliad Box e richiederla sul vostro numero, oppure collegarvi al sito ufficiale per decidere se attivarla su nuova numerazione o con portabilità. Ricordiamo che quest’ultima non è assolutamente obbligatoria, né è comunque richiesta la provenienza da uno specifico operatore telefonico.

Iliad, promo pazzesca fino a 180 giga al mese

Una promozione davvero molto interessante, il suo nome è Flash 180, e richiede ogni mese il versamento di un contributo di soli 9,99 euro, con canone da pagare direttamente tramite il credito residuo della SIM ricaricabile. Questi non presenta vincoli di durata, ed oltretutto si avrà la certezza comunque di non assistere ad alcuna rimodulazione contrattuale, in altre parole il prezzo non cambierà in futuro.

Al suo interno si può scovare un bundle a dir poco eccellente, a partire dai 180 giga di traffico dati che ogni mese sono utilizzabili per navigare a piacimento, sino ad arrivare ai minuti e SMS infiniti, che si possono spendere liberamente verso i numeri di telefono registrati in Italia. La navigazione, come anticipato, è al massimo in 5G.