ho.Mobile è l’operatore telefonico “secondario” di Vodafone, un MVNO che offre prezzi bassissimi e buoni contenuti, con il limite imposto alla massima velocità di navigazione effettivamente raggiungibile, l’unico vincolo con il quale bisogna oggi fare i conti.

La promozione è in assoluto una delle migliori in circolazione, può essere richiesta tramite il sito ufficiale dell’azienda, anche se allo stesso tempo presenta un vincolo importante: l’attivazione è possibile solamente per coloro che decideranno di abbandonare un altro MVNO o Iliad, con annessa la portabilità obbligatoria del proprio numero di telefono.

ho.Mobile, attenzione a questi nuovi prezzi bassi

Attivarla è semplicissimo, tramite il sito ufficiale potrete richiedere la spedizione della SIM direttamente al vostro domicilio, per poi dover versare un contributo fisso mensile di soli 5,99 euro, pagabile senza problemi tramite il credito residuo della SIM ricaricabile (non il conto corrente o la carta di credito).

Gli utenti che opteranno per tale promozione, potranno avere in cambio 100 giga alla massima velocità disponibile, con illimitati minuti e SMS, utilizzabili a piacimento verso tutti. Da notare che non è previsto alcun vincolo contrattuale di durata, ciò sta a significare che in un qualsiasi momento l’utente potrà decidere di abbandonare ho.Mobile, senza dover versare un contributo aggiuntivo o qualsivoglia ammontare.

La navigazione presenta oltretutto una velocità effettivamente limitata, come spesso accade con gli altri operatori telefonici virtuali, un piccolo vincolo che ne limita l’usabilità quotidiana da parte del consumatore finale. Per tutti i dettagli, e per attivare l’offerta, collegatevi subito al sito ufficiale di ho.Mobile, così da iniziare subito a risparmiare.