Euronics è pronta a dichiarare battaglia a tutte le altre realtà del territorio, mettendo sul piatto sconti più unici che rari, conditi con la possibilità comunque di accedere a prodotti di alto livello, e sempre dal risparmio più che assicurato. La spesa è ridotta, ciò sta a significare che ogni utente vi può accedere liberamente dal divano di casa propria, senza costi aggiuntivi di alcun tipo.

Approfittate il prima possibile degli ottimi sconti che potete trovare oggi da Euronics, ciò vi permetterà di raggiungere un livello di risparmio inedito ed esclusivo, senza rinunciare al contorno della promozione: garanzia di 24 mesi che permette di coprire tutti i difetti di fabbrica, ed anche la variante no brand per la telefonia mobile.

Euronics, quali sono i prezzi più interessanti di oggi

La nuova promozione di Euronics, intitolata Back to Euronics, propone una interessante serie di sconti attiva fino al 13 settembre 2023 in tutti i punti vendita. Tra le occasioni da non perdere, spicca chiaramente la Sony PS5, un prodotto iconico che oggi viene proposto con 100 euro di sconto, considerando giustappunto che la spesa finale da sostenere corrisponde a soli 449 euro, contro i 549 euro di listino.

Gli utenti che invece fossero alla ricerca di uno smartphone, potranno decidere di spendere poco per acquistare uno Redmi Note 12 Pro+ a 399 euro, Redmi Note 12 Pro a 269 euro, Redmi Note 12 a 229 euro, Samsung Galaxy A33 5G a 249 euro, Oppo A98 a 299 euro e tan

ti altri ancora