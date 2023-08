CoopVoce, 200 giga al mese con pochi euro: battuta Vodafone

I gestori virtuali sono riusciti a guadagnarsi tanti nuovi clienti nell’ultimo periodo soprattutto grazie alle loro offerte. Quest’anno come biglietto da visita un grande quantitativo di contenuti ma soprattutto una propensione al ribasso per quanto riguarda i prezzi di vendita mensili. CoopVoce è una delle aziende più amate in assoluto.

Effettivamente non ci sono dubbi su un aspetto: le sue offerte hanno sempre la qualità più alta. L’altra faccia della medaglia vede una grande quantità di contenuti, partendo dai minuti fino ad arrivare ad SMS e giga per navigare sul web. Gli altri gestori ormai non sanno come fare per mettere i bastoni tra le ruote a questa superpotenza, la quale è riuscita a risalire le gerarchie rispetto a qualche mese fa.

Il merito è di alcune promozioni mobili che sono state lanciate proprio nell’ultimo periodo, con tanti contenuti all’interno e con un prezzo che sembrerebbe durare per sempre.

CoopVoce: la nuova EVO 200 è ancora disponibile a 7,90 euro al mese

Sono così tante le offerte del mondo della telefonia mobile che sceglierne una è difficile. Il mosaico è stato composto pezzo dopo pezzo dai tanti gestori che si affollano nel panorama della telefonia italiana, proponendo ogni giorno la loro strategia.

CoopVoce però detiene sicuramente la leadership grazie all’ultima proposta che prende il nome di EVO 200. Al suo interno ci sono tutti i migliori contenuti, a partire dai minuti verso tutti senza limiti fino ad arrivare a 1000 SMS verso tutti e 200 giga in 4G. Il prezzo mensile resterà sempre lo stesso ovvero 7,90 € al mese. Ci sono ancora nove giorni per sottoscriverla.