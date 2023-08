I conti correnti sono sempre più sotto attacco, da parte di malviventi a tutti gli effetti senza scrupoli, pronti a fare follie pur di mettere le mani sui risparmi di una vita, di utenti che al contrario si ritrovano senza nemmeno accorgersene nella morsa dei suddetti.

Dal momento in cui iniziate a navigare in rete, dovete prima di tutto prestare attenzione a ciò che cliccate, e soprattutto a quali messaggi effettivamente ricevete sul vostro numero di telefono. La truffa di cui vi parliamo oggi parte proprio da qui, da un “innocuo” SMS testuale, o anche email, che sembra a tutti gli effetti provenire dal vostro istituto di credito di fiducia.

Conti correnti, ecco come lo svuotano velocemente

Al suo interno si trova un testo che molto probabilmente vi spaventerà, proprio perché vi invita a premere un link interno, tramite il quale collegarsi al sito ufficiale, con la promessa comunque di riuscire ad esempio a risolvere un addebito indesiderato, un accesso non verificato o similari. Il problema sta proprio qui, l’utente che crede a ciò che viene scritto, si ritroverà in men che non si dica collegato ad un sito esteticamente identico all’originale, ma allo stesso tempo differente, proprio perché salvato su un server che viene gestito dal malvivente stesso. Ciò porta ad una conseguenza fondamentale, tutte le informazioni ed i dati digitati saranno visibili da quest’ultimo, come ad esempio le credenziali di accesso.