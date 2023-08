Come ben sappiamo Apple è un’azienda statunitense fondata nel 1976 operante nel settore dei dispositivi elettronici. Il noto brand della mela smozzicata è conosciuto principalmente per il suo prodotto di punta, ovvero lo smartphone conosciuto come iPhone.

Ma Apple non è solo la casa fondatrice di iPhone ma anche di altri incredibili prodotti che negli anni hanno conquistato la fiducia di molti contribuenti. Alcuni di questi prodotti sono in voga anche adesso e sono: il Mac (dei personal computer con il sistema operativo di casa Apple macOS), l’Apple Watch (orologio digitale), le AirPods (cuffie wireless) e l’ iPad (dei tablet).

In questo articolo ci concentreremo sull’ultimo dei prodotti elencati e in particolare sull’ultimo modello che è in procinto di uscire nei prossimi mesi.

iPad Pro, scopri tutti i dettagli e le novità del nuovo dispositivo

Il mercato dei tablet è leggermente in crisi negli ultimi tempi e purtroppo iPad non fa eccezione. Questi dispositivi risultano infatti essere i prodotti meno venduti dall’azienda fondatrice tanto da subire una diminuzione significativa delle vendite nella seconda parte del 2023.

Secondo l’insider Mark Gurman Apple pensa a risollevarsi da questa crisi lanciando una nuova versione di iPad Pro a partire dal 2024.

L’iPad Air M1 ha avuto un discreto successo e a Cupertino si pensa di puntare al bis apportando delle incredibili modifiche ai nuovi dispositivi.

Si vocifera che i prossimi iPad Pro saranno tutti dotati di chip M3 e schermo OLED. I modelli a uscire saranno in totale quattro (J717, J718, J720 e J721) e due di essi presenteranno display da 13 pollici mentre i restanti da 11.