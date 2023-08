Android Auto, il BUG che rende il sistema inutilizzabile

Gli utenti stanno riflettendo su quanti passi in avanti abbia fatto il mondo Android negli ultimi anni, ponendo rimedio a tante criticità. Molte di queste attanagliavano fino a qualche mese fa Android Auto, sistema interamente dedicato ai veicoli. Chi entra all’interno della sua auto con un dispositivo marchiato a fuoco del robottino verde, nel caso in cui questa lo conceda, si può connettere al sistema di infotainment dell’auto mettendolo in piena simbiosi con il proprio smartphone.

Asserito questo, gli utenti utilizzano Android Auto ormai da diversi anni, scoprendo pian piano tutte le novità che Google lancia con i suoi aggiornamenti. Sono quindi diverse le novità arrivate in questi ultimi mesi, ma ci sarebbe anche qualcosa che non sarebbe piaciuto agli utenti. Visto il grande volume di aggiornamenti è chiaro che possa subentrare qualche piccolo malfunzionamento, come è accaduto negli ultimi giorni. Più persone hanno infatti segnalato un bug molto fastidioso, il quale non consentirebbe di utilizzare Android Auto.

Android Auto non funziona, è tutto dovuto ad un bug: ecco come risolverlo

Stando a quanto riportato dalle lamentele di alcuni utenti, Android Auto non riuscirebbe a partire all’interno di alcuni veicoli. Proprio per questo motivo dunque bisogna capire dov’è il problema, con Google che è già al lavoro.

Di certo non riguarda solo alcune auto in particolare o alcuni smartphone in particolare, visto che sono molti i brand automobilistici e telefonici ad essere stati colpiti. Secondo quanto affermato da diverse persone, basterebbe cancellare i dati delle applicazioni e svuotare la cache.