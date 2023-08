And Just Like That 2, il finale della seconda stagione lascia tutti esterrefatti

Il finale della seconda stagione di “And Just Like That“, trasmesso in Italia su Sky e disponibile su NOW, ha riservato una sorpresa ai fan: l’apparizione di Samantha Jones, interpretata da Kim Cattrall. Questa comparsa ha riacceso la luce su una delle figure più amate di “Sex and the City”.

And Just Like That 2: nella seconda stagione compaiono due personaggi che nella vita reale si odiano

Il contesto dell’episodio vede Carrie Bradshaw, la protagonista, organizzare una cena d’addio nel suo storico appartamento dell’Upper East Side. Questo luogo ha rappresentato per anni il cuore delle avventure di Carrie, e ora si prepara a lasciarlo per trasferirsi in una nuova casa con Aidan e i suoi tre figli. Ma la serata non va come previsto: Aidan è preoccupato per il figlio più giovane, coinvolto in un incidente legato all’abuso di sostanze, e decide di prendersi una pausa dalla relazione con Carrie.

Nel frattempo, Charlotte decide di perseguire la sua carriera, mettendo in chiaro con Harry, suo marito, che non intende tornare alla vita di casalinga. Miranda, invece, cerca di riconciliarsi con l’ex marito, tentando di capire cosa desidera veramente dalla vita.

Ma il momento clou dell’episodio è l’apparizione di Samantha. La vediamo in un taxi, mentre chiama Carrie. Nonostante non possa raggiungere New York per la cena d’addio a causa di problemi con il volo, decide comunque di fare una telefonata a Carrie. Questo breve cameo, durato meno di un minuto, ha riacceso la passione dei fan, che hanno sempre sperato in un ritorno del personaggio.

Sarah Jessica Parker, che oltre ad interpretare Carrie è anche produttrice dello show, ha rivelato che l’idea di includere Kim Cattrall nello spin-off era legata alla celebrazione dei 25 anni di “Sex and the City”. Nonostante le tensioni note tra le due attrici, entrambe hanno voluto rendere omaggio alla serie che le ha rese famose. Curiosamente, le scene con Kim Cattrall sono state girate separatamente, senza che le due attrici si incontrassero. Evan Handler, un altro membro del cast, ha rivelato che Cattrall ha girato la sua parte in un garage, senza interagire con altri membri del cast.

Questo cameo, sebbene breve, ha significato molto per i fan. Ha rappresentato non solo un omaggio alla storia di “Sex and the City”, ma anche un riconoscimento dell’importanza dell’amicizia tra Carrie e Samantha. Nonostante le tensioni reali tra le attrici, sullo schermo l’amicizia tra i loro personaggi continua a vivere, dimostrando che l’arte può superare la realtà.