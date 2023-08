Per chi non conoscesse questo operatore, 1Mobile è nato inizialmente come sistema di telefonia mobile della Carrefour. Tuttavia, da francese, dopo diversi passaggi e acquisizioni e divenuto totalmente Made in Italy, infatti ha sede principale proprio a Milano.

Grazie alla collaborazione con Vodafone, famosa per la sua ampia copertura nel territorio, offre a tutti i suoi clienti un servizio impeccabile praticamente ovunque. Penserete magari che non sia, allora, affatto conveniente, invece non è così. Vi basterebbe andare sul suo sito per accorgervi di quante offerte pazzesche mette a disposizione degli utenti e quanto i prezzi siano quasi ridicolamente bassi.

Le promozioni più appetitose di 1Mobile

Se non vi abbiamo già convinti dell’affidabilità ed economicità di Very Mobile, allora passeremo alle armi pesanti. Vi mostreremo alcune delle tariffe attivabili al momento. Lasciamo che siano i numeri a parlare.

La prima è la promozione Super 80, nome che dice tutto. Nel caso in cui la sceglieste, avreste 80 giga per la navigazione, 80 SMS e (uscendo fuori tema) chiamate senza limite verso tutti. Con un prezzo di attivazione gratuito, il costo per il primo mese è di soli 5,00 euro che saliranno a 6,99 a partire da quello successivo.

C’è anche Start Xplus Reward, il cui prezzo è di 4,99 al mese il primo mese e dopo il terzo rinnovo vi verranno addirittura donati 10 giga in più. Ma cosa contiene? Minuti infiniti per chiamare chiunque vogliate per ore ed ore, 50 SMS e 30 GB di dati.

Ultimo esempio di offerta è una che chiamiamo offerta mini e scoprirete presto perché. Non sarà ricca di vantaggi come quelle precedenti o altre che sono sul sito, ma potrebbe essere molto utile per i cellulari di emergenza. La promo si chiama X Connect e ha 1 Giga di navigazione, 100 minuti di chiamate e 50 messaggi a soli pochi spiccioli: 2,50 euro al mese.

E pensare che per offerte come l’ultima non tanto tempo fa pagavamo molto di più! Ora dovete solo scegliere quale tariffa faccia per voi, ma ricordate: non sono le uniche! Controllate nella sezione offerte presente sul sito ufficiale.