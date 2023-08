Ci sono ancora volte in cui è necessario scansionare dei documenti per effettuare determinate pratiche. Non tutti sono passati ad alternative digitali quindi il vecchio e caro scanner è ancora, in alcune occasioni utile, anche se ormai in pochi lo possiedono. C’è però un’interessante novità: con Windows 11 è possibile scansionare tramite l’uso della webcam.

La fotocamera di sistema di Windows 11 è solitamente preinstallata in ogni build del sistema. Tuttavia, per poter effettuare questo procedimento dovrete avere una webcam esterna o un device dotato di una fotocamera nella parte posteriore. Ergo: per tutti coloro che hanno solo la fotocamera anteriore, queste info non vi serviranno ad un bel niente. Ci spiace, ma comunque potreste acquistare una webcam e problema risolto.

Come scansionare un documento con Windows 11

Se possedete un dispositivo con i prerequisiti elencati poco fa, dovrete cominciare ad attivare l’app Fotocamera del sistema Windows. Nella parte a destra, in alto, potrete visualizzare la sezione “cambia fotocamera”. Dovrete premerla e poi passare alla webcam esterna o quella posteriore. Concluso questo procedimento, vi basterà mettere il documento che vorrete far scansionare su una superficie piana e illuminata. Poi CLICK, uno scatto e il gioco è fatto.

Se non vedete subito il foglio che volete scannerizzare, vi basterà premere le frecce della tastiera finché non lo visualizzerete. Premete poi sull’immagine del documento e così attiverete la modalità di scansione.

Il processo è molto semplice, dovrete soltanto allineare nel modo corretto il foglio per ottenere un buon risultato. L’immagine sarà salvata automaticamente in jpg nel rullino di Windows. Tuttavia potrete sempre convertirla in altri formati con le app presenti nel sistema.