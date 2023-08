WhatsApp è ancora la piattaforma di messaggistica più utilizzata dal grande pubblico. Nonostante nel corso degli anni siano cresciuti ed aumentati i rivali per il servizio attualmente di casa Meta, la supremazia della chat non è mai stata in discussione. A favorire il successo di WhatsApp ci sono anche trucchi e piccoli segreti che rendono le conversazioni sempre più modulate su ogni singolo utente.

WhatsApp, come inviare messaggi senza essere online

Tra i trucchi preferiti dal pubblico di WhatsApp vi sono quelli che consentono l’invio dei messaggi offline. Sono molti, infatti, gli iscritti alla chat che desiderano comunicare in totale riservatezza e anonimato. Basti pensare che la maggior parte degli utenti decide di eliminare in automania, attraverso il menù Impostazioni della piattaforma, l’ultimo accesso e lo stato online.

Oltre alla modifica diretta delle impostazioni, gli utenti possono rispondere ad un messaggio senza essere online attraverso i vari sistemi di notifiche. Sia per mezzo del sistema operativo Android sia con iOS e iPhone, è possibile rispondere ad un messaggio di WhatsApp direttamente dalle notifiche. In tal caso gli utenti nasconderanno il loro stato online. Unico limite di tal sistema è legato alla possibilità di inviare un solo messaggio attraverso le notifiche e non messaggi multipli.

Anche gli assistenti virtuali sia di Android che di iPhone – Google Assistant e Siri – consentono di rispondere ad un messaggio senza essere online. Basta dettare al proprio AI il testo da inviare via WhatsApp. Per mezzo degli assistenti virtuali, però, si possono inviare messaggi solo a singoli contatti e non a gruppi.