I prezzi da Unieuro sono decisamente scontati, gli utenti in men che non si dica si ritrovano a poter fare i conti con un risparmio che va ben oltre le più rosee aspettative, e promette comunque di accedere a dispositivi di qualità, senza mai essere costretti a spendere cifre eccessive.

Acquistare da Unieuro è decisamente semplice, poiché vi basta recarvi il prima possibile in un negozio, oppure collegarvi al sito ufficiale, in modo da avere libero accesso ai medesimi sconti, con consegna completamente gratuita nel caso in cui foste interessati all’acquisto dal divano di casa (basterà che l’ordine sia superiore ai 49 euro).

Unieuro, offerte dal volantino pazzesco

Sconto di 250 euro sull’acquisto di un nuovo notebook, o meglio rimborso del valore massimo di 250 euro per coloro che consegneranno un vecchio modello, con l’acquisto di un dispositivo appartenente alla stessa categoria merceologica, il cui valore sia superiore ai 299 euro. Questo è ciò che promette la campagna promozionale di Unieuro, attiva ovunque fino al 7 settembre 2023.

Gli utenti che invece volessero acquistare uno smartphone di ultima generazione, troveranno ugualmente pane per i propri denti, con la possibilità di accedere a Samsung Galaxy S23, disponibile nel periodo a 749 euro, oppure anche il top di gamma del momento, il foldable che tutti vogliono acquistare: Samsung Galaxy Z Flip5, disponibile a 1249 euro.

Il volantino Unieuro è pronto a spaccare il mercato con alcuni degli sconti migliori, se volete approfondirlo potete fare affidamento anche al sito.