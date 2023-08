A tutti sarà capitato almeno una volta di aver bisogno di stampare uno o più fogli e di non avere una stampante a portata di mano per poterlo fare.

Grazie ad una super offerta proposta sulla piattaforma Amazon, potrete acquistare una stampante HP DeskJet ad un prezzo molto molto interessante. Scopriamo insieme le caratteristiche del prodotto.

Stampante HP DeskJet in offerta su Amazon

Parliamo di una stampante multifunzione a getto d’inchiostro a colori, scansione, fronte e retro manuale. Permette di stampare da pc, smartphone e tablet con l’app HP Smart che si connette ai dispositivi attraverso il Wireless Dual Band, Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria; Cavo USB non incluso.

Stampa fino a 7,5 ppm in bianco/nero, 5,5 ppm a colori, a getto d’inchiostro, con risoluzione fino a 300 x 300 dpi, su carta comune A4, A5, A6 con grammatura da 60 a 90 g/m², buste, carta fotografica. Questa è una stampante HP+ e per funzionare richiede un account HP, una connessione Internet continua e l’uso esclusivo di cartucce di inchiostro originali HP per tutta la vita della stampante.

La stampante HP DeskJet 2720e 26K67B è compatibile con le cartucce originali: HP 305 Nero, HP 305 Tricromia, HP 305XL Nero, HP 305XL Tricromia. Infine, include un firmware che contiene misure di sicurezza dinamica volte ad impedire l’utilizzo di cartucce non originali con chip o circuiti elettronici non HP, pertanto le cartucce che utilizzano un chip o un circuito elettronico non HP potrebbero non funzionare o potrebbero smettere di funzionare. Nel colore grigio è in offerta a soli 49.90 euro tramite questo link.