Lidl si sente pronta per fare il grande passo, e proprio in questi giorni ha deciso di mettere a disposizione di tutti gli utenti una delle campagne promozionali più invitanti di questi giorni, ognuno di noi vi può accedere liberamente, basterà infatti recarsi in un qualsiasi negozio sparso per il territorio.

Se volete spendere poco con Lidl, siete assolutamente nel posto giusto, in questi giorni è attiva una promozione più unica che rara che amplia al massimo la versatilità e l’accessibilità del volantino stesso, con prodotti di tecnologia disponibili a titolo quasi gratuito, e tutti commercializzati con garanzia di 24 mesi ed anche nella loro versione no brand.

Lidl, i nuovi sconti da non perdere

La nuova settimana porta altrettanti sconti da Lidl, con importantissime riduzioni applicate direttamente nel mondo del fai-da-te. Le promozioni lanciate dall’azienda sono innumerevoli, sebbene comunque l’occhio cada sull’ottimo set trapano avvitatore completamente ricaricabile, che al giorno d’oggi può essere acquistato ad uno dei prezzi più convenienti: soli 89 euro.

Il modello, a differenza di altre varianti viste in passato e più economiche, include all’interno della confezione un set incredibile: caricabatterie e 2 batterie removibili. Snocciolando le specifiche tecniche notiamo avere un motore con trasmissione a 2 velocità e numero di giri completamente regolabile, la coppia è di massimo 45 Nm, con scelta tra 26 livelli differenti, per un numero di giri che può raggiungere fino a 1500 giri/minuto. Poco sotto trovate le pagine relative ai prodotti di tecnologia.