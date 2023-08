Kena Mobile regala 130GB e un servizio GRATIS con cui batte Vodafone

Più gestori virtuali sono riusciti a rubare utenti ai colossi del mondo della telefonia mobile. Il merito è delle grandi promozioni mobili piene di contenuti che queste realtà propongono. Tra questi uno dei nomi più altisonanti è senza dubbio quello di Kena Mobile.

Tra tutte le offerte che questo provider ha lanciato ultimamente, ce ne sono alcune di gran livello come quella che gira in tv tutti i giorni. È piena di contenuti ma soprattutto ha un prezzo che dura per sempre. Inoltre è gratuita il primo mese.

Kena Mobile: la nuova offerta da 130 giga più 200 in omaggio per due mesi

Kena Mobile al momento sul suo sito ufficiale mette a disposizione il meglio per soli 6,99 € al mese per sempre.

Il nome dell’offerta in questione è STAR, un’opportunità senza precedenti che mette in mostra il gran potenziale dell’operatore telefonico che si appoggia a TIM. Per quanto riguarda i contenuti della promo, c’è davvero tutto a partire dai minuti senza limiti per chiamare tutti. Ovviamente ci sono anche 200 SMS a disposizione ma quello che colpisce è la presenza di 130 giga in 4G per navigare sul web.

All’interno di questa proposta ci sono poi anche 200 giga disponibili per due mesi, che una volta consumati potranno essere chiesti di nuovo ma a pagamento. Il prezzo dell’offerta è la punta di diamante ma c’è anche un mese gratis di cui poter beneficiare. Inoltre non ci sono costi di attivazione da pagare.

L’offerta è destinata solo ed esclusivamente ai clienti di Iliad, Tiscali, Fastweb, PosteMobile, Lyca e altri MVNO.