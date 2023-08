Il mese di agosto che si avvia verso la conclusione ha confermato ancora una volta la supremazia commerciale di Iliad nel campo della telefonia mobile italiana. Il provider francese, già conosciuto dal grande pubblico per le sue tariffe fatte di costi da ribasso e soglie quasi no limits, stupisce ancora tutti con una notizia a lungo attesa: il rilascio di un’app ufficiale.

Iliad, presto per gli utenti un’app su Android e iPhone

Le indiscrezioni del recente passato sono state confermate dall’operatore. Ben presto sul negozio virtuale di Android e sull’App Store di iPhone, gli utenti potranno trovare un’app ufficiale del provider francese.

Le funzioni previste dall’app di Iliad dovrebbero essere quelle tradizionali garantite già dai servizi concorrenti. I clienti potranno controllare e ricaricare il loro credito residuo, verificare le soglie di consumo mensili della loro ricaricabile e modificare alcuni aspetti del proprio piano commerciale.

L’app di Iliad avrà però un compito ben preciso: mettere al bando tutti i servizi paralleli, che specialmente sui dispositivi di casa Android consentivano agli utenti la possibilità di gestire il profilo telefonico direttamente da smartphone.

Insieme all’app, per la parte finale di agosto gli utenti di Iliad potranno godersi un’altra novità, ossia l’ultima ricaricabile in edizione limitata. La migliore proposta di Iliad per queste settimane resta la Flash 180. I clienti che scelgono questa promozione pagano un costo mensile pari a 9,99 euro e ricevono chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti e 180 Giga per internet anche con la tecnologia 5G.