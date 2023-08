Fastweb costa pochissimo, battuta Vodafone con 200GB in 5G

L’obiettivo di Fastweb è quello di rubare tanti utenti alla concorrenza come sempre, ma questa volta con prezzi ancora più vantaggiosi. Ovviamente non c’è solo la convenienza, ma anche la grande quantità di contenuti che dunque si va a mischiare perfettamente con le volontà degli utenti e con il prezzo mensile. Ora Fastweb è imbattibile grazie alla sua ultima promozione mobile, la quale è ancora disponibile sul sito ufficiale. Inoltre in televisione ci sono tantissime pubblicità che girano riguardo al provider, il quale è stato infatti in grado di arrivare ad un numero di persone spropositato rispetto al passato.

Come sempre ci sono minuti e messaggi in grande quantità ma quello che ruba l’attenzione del pubblico consiste nella rete Internet. Tanti giga sono stati resi disponibili con l’ultima offerta che è consentita solo ad alcuni utenti provenienti da determinati gestori.

Fastweb: la nuova promo da 8,95 € al mese con 200GB in 5G

Basta veramente poco per riuscire a rendere felici gli utenti, siccome le offerte mobili vengono richieste con tanti giga e con prezzi molto bassi. Rispetto al passato gli altri provider del mondo virtuale sono riusciti ad adeguarsi ed è per questo che i nomi più altisonanti hanno scelto di alzare il tiro. I prezzi sono diminuiti ulteriormente i contenuti sono aumentati a dismisura.

L’offerta in questione riesce a garantire minuti senza limiti verso tutti i cone 200 SMS ogni mese. Il prezzo è di 8,95 € ogni 30 giorni e comprende anche il 5G per i 200 giga che rende disponibili per gli utenti.