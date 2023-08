In estate il mondo dei social ha subito degli scossoni non da poco. Con l’ingresso nel settore delle comunicazioni a gamba tesa di Elon Musk che ha modificato drasticamente Twitter (ora divenuto X), anche Instagram e Facebook si sono dovute adeguare. Una modifica ha riguardato ad esempio i cosiddetti profili a pagamento.

Facebook e Instagram, ecco l’introduzione degli account a pagamento

Proprio per seguire la linea dettata per X da Elon Musk con l’introduzione dei profili certificati a pagamento, anche i servizi di casa Meta hanno modificato le loro condizioni per la spunta blu. Se sino a qualche mese fa, la spunta blu per i profili social era legata agli account di personaggi famosi, influencer, politici e personalità dello sport, ora tutti gli utenti possono richiedere il profilo certificato previa pagamento di un canone mensile.

Instagram insieme a Facebook ha lanciato un nuovo servizio, il cui nome p Meta Verified. Gli utenti delle piattaforme social che desiderano acquisire la spunta blu si troveranno a pagare 13,99 euro al mese per pagamento effettuato via browser desktop o 16,99 euro per l’acquisto diretto dalle app social di smartphone.

Meta Verified è un servizio fortemente voluto dallo stesso Mark Zuckerberg che garantisce non solo l’acquisizione delle spunte blu, ma anche alcuni extra legati sempre ai social. Gli utenti che pagheranno la loro quota di abbonamento per l’account su Instagram o Facebook avranno assistenza prioritaria in caso di problemi di sicurezza digitale e protezione maggiore contro ogni qualsiasi tentativo di furto del profilo online o di furto delle proprie password.