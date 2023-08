Un vento di cambiamento sta investendo il mondo delle piattaforme streaming. La notizia clamorosa dello stop agli account condivisi in casa Netflix potrebbe presto creare una reazione a catena da parte di tutte le altre grandi piazze virtuali che garantiscono la visione di contenuti on demand. Già Disney+, ad esempio, ha deciso di agire di conseguenza.

Disney+, da novembre stop agli account condivisi

In seguito alla rivoluzione commerciale di Netflix, anche Disney+ presto metterà al bando degli utenti la possibilità di condividere il proprio profilo con amici, parenti o conoscenti.

Le indiscrezioni delle ultime settimane, qualora venissero confermate, hanno già una data da cerchiare in rosso sul calendario, quella del 1 novembre. Proprio a partire da questa data sulla piattaforma non sarà più possibile condividere uno stesso account con persone non appartenenti ad uno stesso nucleo domestico e non allacciati ad una medesima rete internet.

Le novità amare in casa Disney+ non finiscono qui. Insieme alla possibile modifica sugli account condividi, la piattaforma pensa anche ad una rimodulazione degli attuali costi, con l’introduzione di ulteriori ticket rispetto a quello attuale

Sempre da novembre, Disney+ dovrebbe proporre agli utenti un ticket base, con le pubblicità ad intervallare i diversi contenuti, ad un costo di 5,99 euro al mese. A questo ticket andrebbe ad aggiungersi un ticket standard con l’attuale costo di 8,99 euro al mese e la visione di tutti i contenuti disponibili in Full HD. Infine vi sarà un ticket premium con la tecnologia del 4K UHD ed un prezzo mensile di 11,99 euro.