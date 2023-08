Avete sentito di un amico a cui hanno effettivamente rubato tutti i risparmi dal conto corrente? ebbene, sappiate che il rischio di incappare in una simile situazione è molto più realistico di quanto immaginiate, a patto che comunque non prestiate la giusta attenzione a ciò che cliccate o ciò che vi circonda sul web.

Il meccanismo più diffuso resta ancora oggi il phishing, un qualcosa che indubbiamente è utilizzato dai malviventi da ormai moltissimi anni, ma che nonostante tutto riesce a mietere più vittime del previsto. Con questo metodo il malfattore riesce a fingersi l’azienda di cui siete clienti, riuscendo così a farsi fornire le credenziali di accesso dall’utente finale, accedendo poi liberamente al conto.

Conto corrente, ecco come vi rubano i soldi

All’interno dell’SMS o dell’email che riceverete, il malvivente vuole fingersi a tutti gli effetti l’azienda, e per farlo utilizza un account con lo stesso nome, inserendo nel corpo del testo un link che dovrebbe indirizzarvi verso il sito ufficiale, ma che in realtà non è così. Dovete sapere che il sito collegato sembrerà identico all’originale, realmente però è salvato sul server a cui può accedere lo stesso malfattore, il quale ha così accesso a tutti i dati digitati dal consumatore, come ad esempio l’username necessario per accedere direttamente al conto corrente bancario.

Il rischio di incappare in una problematica di questo tipo è molto reale, purtroppo in rete di trappole se ne trovano davvero tantissime, con ciò dovete fare moltissima attenzione.