Android sul Play Store a SORPRESA, ecco 8 app e giochi a pagamento gratis

Estasiati dalle ultime aggiunte che il mondo Android ha introdotto ultimamente per i vari smartphone, gli utenti potrebbero essersi persi qualcosa di importante. Oltre all’interfaccia e a qualche funzionalità in più, i loro smartphone potrebbero essere in condizione di avere anche qualche titolo in più, peraltro gratis, direttamente dal Play Store di Google.

Esatto, avete capito perfettamente: all’interno del celebre market ci sono dei giochi e delle applicazioni a pagamento oggi gratuiti. Questi titoli che in genere hanno un prezzo da pagare per essere scaricati, oggi sono in promozione, come Android fa ormai ogni settimana. La grande opportunità è da prendere al volo siccome non durerà per sempre. Improvvisamente infatti i titoli in questione potrebbero ritornare a pagamento.

Il consiglio è sempre lo stesso, ovvero quello di scaricare tutti i giochi e tutte le applicazioni nell’elenco sottostante. Dopo aver effettuato il download sceglierete quale tenere e quale no, con il vantaggio che tutti i titoli che cancellerete potranno essere per sempre vostri gratis, pur dovendoli scaricare di nuovo. Ricordate però di utilizzare sempre il solito account Google.

Android in promozione, il Play Store di Google mette a disposizione gratis tanti titoli a pagamento

Proprio all’interno del Play Store, come potete notare, ci sono tutti questi titoli in basso gratis. In realtà sono in genere a pagamento, per cui si tratta di un’occasione unica da prendere al volo. Ecco la lista completa: