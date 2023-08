Una promozione da strapazzo è quella lanciata in questi giorni da Vodafone, mettendo a disposizione dell’utente finale ben 150 giga di traffico dati al mese, affiancati da un prezzo di soli 7 euro, e comunque un risparmio che raggiunge livelli quasi mai visti prima d’ora.

L’attivazione della suddetta, che rientra comunque nella serie Vodafone Silver, è decisamente limitata, ciò permette l’accessibilità in esclusiva a coloro che si ritrovano in condizione d’uscita da Iliad o da anche un MVNO, ovvero un operatore telefonico virtuale. Ciò porta con sè un obbligo fondamentale, ovvero la portabilità del numero originario, non dimenticatevi appunto che sarete effettivamente costretti a spostare il vostro numero da un’azienda all’altra.

Ricordatevi di iscrivervi il prima possibile al nostro canale telegram ufficiale, con i codici sconto Amazon gratis ed un elenco incredibile di offerte.

Vodafone è assurda, regala a tutti una buona offerta

La promozione di Vodafone che tutti vorrebbero attivare ha un costo davvero ridotto, parliamo di soli 7,99 euro al mese, con canone da pagare tramite il credito residuo della SIM ricaricabile, pronto quindi ad offrire la massima versatilità e possibilità di accesso da parte di chiunque in Italia.

All’interno della suddetta offerta si possono comunque trovare alcune piccole occasioni da non lasciarsi sfuggire, come nel caso dei 150 giga di internet alla massima velocità, passando anche per minuti e SMS che sono da considerarsi completamente illimitati per tutti.

Non è presente un vincolo contrattuale di durata, cosicché si potrà richiedere la portabilità in un qualsiasi momento senza costi aggiuntivi, ed oltretutto gli utenti avranno la certezza di non assistere a rimodulazioni contrattuali entro i 6 mesi successivi all’attivazione.