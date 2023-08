VeryMobile è uno dei più noti operatori virtuali presenti nel mercato delle telecomunicazioni italiane, esso deve la sua copertura a WindTre. Grazie al quale può godere di un’ottima copertura di Internet alla massima velocità in 4G.

Per chiunque fosse interessato, VeryMobile offre interessanti e vantaggiose promozioni telefoniche, sia per coloro che intendono effettuare una portabilità di numero, sia per coloro che invece desiderano acquistare una scheda completamente nuova.

Tuttavia, queste indicate di seguito, sono solo alcune delle promozioni proposte da VeryMobile. Per conoscere tutte le altre offerte predisposte dal gestore telefonico e per informazioni più dettagliate a riguardo, potete consultare il sito ufficiale di VeryMobile.

VeryMobile: Tutti i costi e i servizi offerti

Per quanto riguarda i gestori che provengono da altri operatori, quali: iliad, Fastweb, CoopVoce, PosteMobile e altri operatori virtuali.

Il gestore propone:

VERYMOBILE a 6.99 euro al mese. Essa prevede:

– Minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

– SMS illimitati;

– 150 giga di Internet alla velocità del 4G ;

– 6.40 giga di Internet in roaming per i paesi dell’Unione Europea.

– SMS e minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

– 200 giga di Internet in 4G;

– 7.30 giga di Internet in roaming per i paesi dell’Unione Europea.

Per coloro che invece, intendono acquistare una scheda SIM VeryMobile con un nuovo numero, l’operatore proprone: