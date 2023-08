Tutto al 50% di sconto da Unieuro con una campagna promozionale che non ammette assolutamente repliche, gli utenti si ritrovano a poter approfittare di tantissimi sconti e prezzi quasi mai visti prima d’ora, oltre a prodotti di elevata caratura internazionale.

Il volantino di cui vi parleremo oggi è da ritenersi valido solamente nei negozi brandizzati Unieuro, ed anche online sul sito ufficiale dell’azienda stessa. Per essere sicuri di spendere poco non dovete fare altro che collegarvi il prima possibile all’e-commerce, e richiedere la merce direttamente al domicilio, ricordatevi infatti che la spedizione è completamente gratuita.

Unieuro, che sorprese con il nuovo volantino

Torna la scuola, e per questo motivo Unieuro ha deciso di rilanciare la promozione Back To School, con la possibilità di ottenere un rimborso del valore massimo di 250 euro con la riconsegna di un vecchio notebook, a patto che venga poi acquistato un altro dispositivo della medesima categoria, dal prezzo superiore ai 299 euro.

La campagna promozionale non disdegna comunque gli smartphone di ultima generazione, come Galaxy S23 a 749 euro, oppure anche il buonissimo Galaxy Z Flip5 a soli 1249 euro, passando anche per modelli decisamente più economici: Galaxy A33, Galaxy A14, Xiaomi 12, Redmi 12, TCL 40Se, Galaxy A54 e similari, in vendita a meno di 400 euro.

Il volantino lo potete tranquillamente sfogliare aprendo le pagine che trovate nel nostro articolo, ma ricordatevi che anche collegandovi al sito ufficiale avrete le medesime occasioni di scoprire i prezzi più bassi.