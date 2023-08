TIM prova a raggiungere ed offrire lo stesso livello di risparmio che altre realtà sono attualmente pronte a mettere sul piatto, con una campagna promozionale che vuole avvicinare il maggior numero di utenti. In questi giorni è infatti stata rinnovata una promozione veramente assurda, che nasconde anche una prima mensilità a costo zero.

Il limite da tenere sempre in considerazione è lo stesso: l’attivazione è possibile solo per coloro che decidono di abbandonare un operatore telefonico virtuale (comunemente conosciuto come MVNO) o Iliad, con annessa la portabilità obbligatoria del proprio numero di telefono originario. Il risparmio è incredibile, ma solo a queste precise condizioni contrattuali.

Approfittate subito del nostro canale Telegram ufficiale, così sarete sicuri di avere offerte Amazon ed anche i codici gratis, iscrivendovi subito premendo il seguente collegamento.

TIM, questa è l’offerta con l’attivazione gratis

Ve ne abbiamo già ampiamente parlato in passato, ma è indubbio che la TIM Power Supreme Web Easy continua a catturare la nostra attenzione e l’interesse, con i suoi 7,99 euro al mese, e sopratutto la possibilità di poter godere della prima mensilità a titolo gratuito (a conti fatti si paga dal secondo rinnovo).

La promozione è una delle migliori in circolazione, anche in termini di contenuti inclusi, tra i quali annoveriamo minuti e SMS illimitati utilizzabili verso tutti, per arrivare anche a 150 giga di traffico dati al mese, che permettono così di godere di una buona velocità di connessione, senza spendere poi così tanto.

L’attivazione è possibile sia in negozio che online, ma solo tramite il sito ufficiale potrete avere il primo mese gratis.