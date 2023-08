TIM ribatte colpo su colpo ad Iliad nel corso di questa parte conclusiva dell’estate. Il gestore italiano non vuole perdere pubblico e spazio di mercato a fine agosto e, per garantire un’alternativa alla Flash 180 del gestore francese, rispolvera alcune soluzioni low cost di grande valore.

Oltre alla Gold Pro, TIM assicura ai clienti una ricaricabile a costi ancora più bassi: la Steel Pro. In tale circostanza il prezzo di rinnovo della tariffa scende sino a 6,99 euro. I consumi prevedono invece chiamate no limits verso tutti, SMS infiniti ed ovviamente 50 Giga per la connessione internet, sempre con la disponibilità del 5G.

Nel novero di tutte le ricaricabili presenti nei listini di TIM, uno spazio riservato è certamente garantito dalla promozione Gold Pro. I clienti che sottoscrivono questa tariffa si troveranno a pagare 7,99 euro ogni trenta giorni e riceveranno un pacchetto di consumi che prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS infiniti da inviare a chiunque e ben 70 Giga per la connessione di rete, da utilizzare anche con il 5G in caso di avvenuta copertura del territorio.

Come per altre tariffe, oltre al costo mensile i clienti dovranno aggiungere una spesa una tantum dal valore di 10 euro per ricevere la SIM. Necessaria come condizione di attivazione la portabilità del numero da Iliad, WindTre, Vodafone e altri provider virtuali. Sempre in linea di continuità con il passato, per attivare una di queste due promo è necessario recarsi presso gli store ufficiali di TIM sul suolo italiano.