Se c’è un settore, magari meno in vista, in cui Realme ha lavorato tanto e bene è quello audio. Dopo le ottime cuffie TWS Realme Buds Air 3, il brand ha lanciato le Buds Air 3 Neo circa un anno fa.

Si tratta di una sorta di versione “lite” delle principali che però, in termini di audio, non hanno nulla da invidiare alle sorelle maggiori. Scopriamo insieme la super offerta proposta da Amazon.

Realme Buds Air 3 Neo in offerta su Amazon

Molto bello ed elegante il design delle Buds Air 3 Neo, che non si distaccano troppo da quello del modello più costoso, il policarbonato utilizzato è lucido solo nei dettagli, mentre il resto dell’auricolare e del case è opaco e gradevolissimo nel touch and feel. Le funzioni smart che potete trovare sulle Buds Air 3 Neo sono come sempre solide e concrete, grazie ai controlli touch presenti. Il tutto si svolge tramite la sempre ottima applicazione Realme Link.

Ottima la gaming mode, che aiuta a ridurre il ritardo in cuffia fino a 88 ms. Tornando alla connettività, il Bluetooth 5.2 si dimostra effettivamente stabile e concreto, dunque non ci sono problemi in merito. Il punto di forza di queste cuffie Realme è il comparto audio, senza alcun dubbio. Infatti, le Buds Air 3 Neo suonano veramente bene, quanto meno bene quanto cuffie che costano il doppio del loro prezzo.

Molto concreta l’autonomia delle cuffie in recensione, visto che riusciamo a raggiungere tranquillamente le 30 ore totali che la batteria o comunque il brand garantiscono. Considerate davvero delle ottime cuffie che, in questi giorni, potrete acquistare a soli 24.99 euro seguendo questo link.