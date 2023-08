Il mondo del collezionismo tocca davvero ogni settore. Probabilmente avrai sentito parlare di monete e banconote rare, ma così come si è evoluta la tecnologia così sono aumentate le cose che oggi potrebbero avere un grande valore come vecchie SIM o vecchi cellulari.

Alcuni modelli sono molto apprezzati dai professionisti del settore per specifiche caratteristiche e ora, rispetto a quando magari li avevate comprati, potrebbero valere molto di più. Insomma, gettata da qualche parte della vostra casa potrebbe nascondersi una piccola fortuna.

Cellulari “vintage” che potrebbero farti arricchire

Prima di tutto il settore del vintage e del collezionismo è molto particolare, ma grazie ai social tutto è diventato più semplice. Esistono gruppi appositi per ogni oggetto che possa essere collezionato e ciò aiuta non solo a vendere, ma anche a comprenderne il valore effettivo al momento.

Ci sono oggetti che possono fruttare cifre differenti a seconda delle tendenze e visitando i social, o informandosi su internet, si può capire quando potrete ricavare di più da ciò che volete vendere. Lo stesso discorso vale anche per i vecchi cellulari e smartphone.

Facendosi una piccola analisi, abbiamo selezionato alcuni dei modelli maggiormente valutati dai collezionisti. Partendo da cifre basse, ma considerevoli se si pensa a quanto furono pagati allora, uno dei cellulari più ricercati è il Nokia 3310, vendibile fino a 130 euro circa. Altri Nokia, valori diverso: il 9000 Communicator e il E90 Communicator dovrebbero valere al giorno d’oggi 500 euro ciascuno. Non male vero?

Ma passiamo a cifre ben più alte. Il Nokia Mobira Senator, un modello a dir poco ingombrante, vale circa 1.000 euro. Stesso discorso per l’iPhone 2G e il Motorola DynaTAC che può anche superare questa cifra se venduto alla persona giusta.

Ora speriamo tanto per voi che siate stati abbastanza lungimiranti da non aver gettato uno di questi modelli. Se non l’avete fatto, allora su, alzatevi e andate a frugare ovunque per trovarli!