MediaWorld sta per chiudere una delle migliori campagne promozionali dell’ultimo periodo, mettendo a disposizione dei vari utenti la possibilità comunque di accedere ad un elevato quantitativo di sconti, con prezzi veramente concorenziali.

Il risparmio da MediaWorld è assolutamente da mille e una notte, tutti gli acquisti, come era lecito immaginarsi, possono tranquillamente essere completati sia in negozio che direttamente online, così da essere sicuri di avere diritto ad accedere alla medesima merce, senza vincoli o costi aggiuntivi (la spedizione potrebbe non essere sempre gratuita).

MediaWorld, le occasioni di questo volantino sono pazzesche

Una campagna promozionale di tutto rispetto è il Back To School di MediaWorld, gli utenti possono godere di uno sconto speciale sull’acquisto di un nuovo notebook, esattamente alla pari di ciò che stiamo vedendo da Unieuro, ma allo stesso tempo anche acquistare nuovi smartphone spendendo relativamente poco.

Tra i modelli che non dovrete perdere assolutamente di vista, ecco arrivare Samsung Galaxy S22, non sarà il top di gamma che stavate aspettando, ma resta comunque un valido sostituto da 599 euro, per coloro che vogliono spendere relativamente poco e godere di buone prestazioni. Andando più in alto con i prezzi, non possiamo non raccontarvi della possibilità di mettere le mani su Galaxy Z Flip5, che oggi ha un costo di 1249 euro.

Le occasioni del volantino MediaWorld non terminano qui, approfittatene il prima possibile anche online, così da conoscere in anteprima i prezzi di vendita dei prodotti stessi.