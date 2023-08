Sapete perché dicono che la Settimana Enigmistica sia utile per la propria mente? Perché i rompicapi e le illusioni ottiche al suo interno stimolano le nostre abilità percettive. Diciamo che è come se fossero degli attrezzi in una palestra dedicata all’allenamento del cervello.

Ora, pronti alla sfida? Nell’immagine che vi proponiamo oggi sono ben nascosti tre animali molto diversi tra loro: abbiamo un pipistrello, una farfalla delicata e un’anatra starnazzante. Dovrete concentrarvi perché ad un primo sguardo forse non li noterete, dovrete spremere le meningi e andare oltre l’apparenza, solo così vincerete.

I segreti nascosti delle illusioni ottiche

Spesso le immagini, i disegni e le fotografie nascondono oltre che enigmi, significati profondi. In questa rappresentazione la farfalla potrebbe essere interpretata come il simbolo della leggiadria, della grazia e della bellezza. Il pipistrello, proprio in stile Batman, potrebbe essere la raffigurazione del mistero, dell’oscurità e dei segreti. L’ultimo animale, l’anatra, seppur a volte molto rumorosa, ha una certa grazia nella forma delle sue ali e adattabilità in un contesto a lei non appartenente.

Questa è la nostra interpretazione, voi potreste vedere ben altro, ma cercate oltre l’immagine, create un vostro significato. Lo stesso discorso vale per l’arte, per la fotografia, per la letteratura, questo è il bello dell’immaginazione.

Detto ciò è ora di cominciare a giocare. Ricordate che fare con una certa costanza giochi del genere nutre la vostra mente. Non è tanto per dire, è stato attestato dalla scienza che quando si osserva un’immagine contenente un’illusione, vengono attivati diversi processi che coinvolgono differenti aree cerebrali. Quindi su, a lavoro!