Iliad si prende gioco di Vodafone con 180GB e un servizio GRATIS

Iliad vuole cercare di riprendere terreno durante quest’ultimo periodo che separa tutti dall’inizio del mese di settembre. Effettivamente gli ultimi mesi hanno visto le aziende riuscire a guadagnare qualche utente a spese del celebre provider, tutto merito delle offerte create appositamente per i rientri.

Ora però Iliad ha sviluppato un piano ben preciso che si rivolgerà a qualsiasi tipo di utente: è ritornata un’offerta straordinaria. Il nome è quello della Flash 180, promo che durerà ancora qualche giorno. Gli utenti infatti, essendo un’offerta della linea Flash, potranno sottoscriverla per un tempo limitato. Questo però non precluderà la possibilità di averla per sempre. Una volta sottoscritta la promo, durerà allo stesso prezzo per sempre, proprio come tutte le altre opzioni previste da Iliad.

Iliad: questa è l’offerta migliore del momento, ecco la Flash 180

All’interno della Flash 180 ci sono i contenuti che chiunque desidererebbe per il proprio smartphone, misti ovviamente al prezzo di vendita migliore. Mensilmente infatti si potrà risparmiare come Iliad ha abituato tutti i suoi utenti. Questa soluzione infatti costa solo 9,99 € al mese per sempre, senza rimodulazioni e cambiamenti in corso d’opera.

Ma cosa c’è all’interno di questa promo che gli utenti stanno prendendo d’assalto ultimamente? Si parte dalle telefonate con minuti senza limiti verso qualsiasi gestore mobile e fisso in Italia. Ovviamente ci sono anche gli SMS senza limiti verso tutti ma il vero colpo da maestro di Iliad sta nel proporre tantissimi giga. In questa offerta ce ne sono addirittura 180 con il 5G offerto gratis, come l’azienda è solita fare.