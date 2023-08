Spendere poco con Esselunga è assolutamente una prassi molto più comune di quanto potreste mai immaginare, così potrete accedere alla tecnologia di ultima generazione, avendo ugualmente la certezza di raggiungere un livello di risparmio eccellente.

Il volantino attivato proprio in questo periodo riparte da dove si era ottimamente fermato in passato, mettendo nelle mani del consumatore finale un prodotto Oppo di indubbia qualità, acquistabile a soli 19 euro. L’ordine, come al solito del resto, deve essere completato solamente nei negozi fisici, in questo modo si è vincolati fortemente all’accesso.

Esselunga, le occasioni di questo volantino assurdo

Fino al 30 agosto 2023, salvo un rapido ed anticipato esaurimento delle scorte, gli utenti si ritrovano a poter acquistare un prodotto Oppo da Esselunga ad un prezzo estremamente ridotto. Stiamo parlando delle Oppo Enco Buds 2, cuffiette true wireless che oggi hanno un costo di soli 19,90 euro.

A conti fatti si trattano di auricolari che ricordano ampiamente le Apple Airpods Pro, sono realizzate interamente in plastica, con colorazione bianca lucida, ed hanno relative piccole dimensioni. I loro punti di forza sono indubbiamente rappresentati dalla cancellazione attiva del rumore, dalla certificazione IPX4 per la resistenza a schizzi d’acqua e sudore, nonché comunque da una buonissima autonomia che, grazie alla combinazione con la batteria da 460mAh, permette l’utilizzo anche per 28 ore consecutive.

Gli utenti interessati all’acquisto devono recarsi il prima possibile in negozio, così si potrà acquistare il tutto entro e non oltre il 30 agosto.