Mettiamo il caso che acquisti un nuovo smartphone con sistema operativo Android, magari quello che desideravi da tempo e per il quale hai risparmiato ogni mese. Lo adori, ti soddisfa se non ché la sua batteria dura meno di quanto ti aspettassi. Non è neanche sera che il cellulare si spegne e resti fuori dal mondo.

Vorresti tanto sapere se ci sono modi, trucchi, per farla durare il più tempo possibile. In questo possiamo aiutarti noi! Non promettiamo che la batteria da un giorno passi a “vivere” una settimana, ma seguendo dei semplici consigli avrai di certo dei benefici.

5 consigli per prolungare la durata della tua batteria Android

Il nostro primo suggerimento è quello di capire quali siano le applicazioni sul tuo dispositivo che consumano più energia. Come fare? Basterà recarti nelle Impostazioni e cliccare sulla sezione Batteria. Una volta aperta troverai le info riguardanti il consumo della batteria e un grafico che mostra l’andamento dell’uso del cellulare nelle ultime 24H (non su tutti gli aggiornamenti, ma su Android 12). Scorrendo verso il basso potrai visualizzare tutte le applicazioni e quali siano quelle che consumano di più la batteria potendo limitarne, se vorrai, l’utilizzo. Inoltre, per ottimizzare i consumi sulle app che utilizzi meno, nella stessa sezione, clicca su Impostazioni avanzate e poi selezione Ottimizza l’utilizzo della batteria.

Il secondo consiglio riguarda sempre le applicazioni, soprattutto quelle che vogliamo chiamare app vampiro, quelle che succhiano l’energia. Vorresti cancellarle ma non puoi perché ti sono necessarie. In tal caso puoi ridurre il loro consumo scaricando l’app Greenify che si attiva quando il cellulare è in stand-by e blocca le app che cercano di attivare il processore.

Passiamo al terzo suggerimento: limitare l’utilizzo del 4G/5G quando sei in una zona dove non c’è molto segnale. Basterà andare nelle Impostazioni andare nelle informazioni inerenti le app e scegliere tra Disabilitare i dati mobili, Disattivare il Wi-Fi e Utilizzare dati in background.

Penultimo consiglio che può sembrare banale ma vi assicuriamo che è funzionante: ridurre la luminosità dello schermo.

Ultimo suggerimento molto importante è scaricare un app anti-malware. Con essa potrai subito vedere se ci sono app che effettuano un consumo anomalo di energia e che potrebbero contenere dei malware e suggerire un attacco hacker in corso. Quindi, oltre a farti risparmiare energia, ti aiuterà anche a proteggere i tuoi dati personali.