Canone RAI, ora è finalmente GRATIS per gli italiani

Nonostante si stia discutendo ultimamente di come fare per abolirla, la tassa più odiata di sempre resta sempre la stessa. Il canone Rai purtroppo al momento non può essere estirpato dagli obblighi degli utenti italiani e questa è di certo una brutta notizia. Tutti però già lo sapevano e proprio per questo non rappresenta una doccia fredda.

Quello che invece molti non sanno è che questa imposta potrebbe essere evitata visto che ci sono alcune regole che lo permettono. Ovviamente l’opportunità non può essere estesa a tutti gli italiani, ma solo ad una ristretta cerchia che gode di alcuni benefici.

In realtà la possibilità di non pagare il canone Rai spetta a chi ha dei veri e propri disagi. Questo deve far capire dunque che pur liberandosi di un obbligo del genere, queste categorie di utenti avranno comunque altri problemi da fronteggiare.

Canone RAI da eliminare, al momento solo questi utenti possono non pagarlo

Stando a quanto riportato, ci sono delle categorie di persone in Italia che possono non pagare il canone Rai. La prima in assoluto è quella delle persone che hanno superato i 75 anni di età e che non superano però il reddito totale in famiglia di 8000 € annui.

Oltre a questa categoria c’è quella delle persone che non hanno una televisione o una radio in casa utile per ricevere i canali Rai. La stessa cosa vale anche per i militari che risiedono sul territorio italiano ma che non hanno la cittadinanza. Proprio come nel caso dei funzionari militari stranieri: anch’essi possono essere esentati dal pagamento del canone.