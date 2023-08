Una determinata serie di utenti in Italia può godere dell’esenzione dal pagamento del bollo auto, la più odiata tassa legata al possesso dei veicoli, è finalmente coinvolta in alcuni incentivi che portano a tutti gli effetti il consumatore finale a non doverla versare, in modo completamente legale.

Nel caso in cui non la conosciate a fondo, dovete ricordare che il bollo auto venne introdotto dal Governo verso la fine degli anni ’50 del secolo scorso, nell’idea di utilizzare il gettito per migliorare la rete stradale, data la crescente diffusione delle vetture. A conti fatti la devono pagare tutti i possessori di un mezzo messo su strada, dal costo variabile in relazione alla potenza dello stesso.

Bollo auto, questa notizia è da non credere

Nell’ultimo periodo, ne avrete sicuramente sentito parlare al telegiornale, le aziende del settore dell’automotive, ed il Governo stesso, stanno facendo di tutto pur di favorire la diffusione dei mezzi elettrici, riducendo così le emissioni di CO2. Da qui nasce l’idea di ridurre le tasse che gli stessi possessori devono versare, come nell’annoso caso del bollo auto.

Tutti coloro che sceglieranno di acquistare un veicolo elettrico, avranno comunque la certezza di pagare la tassa dopo 3-5 anni dall’acquisto, per la maggior parte delle Regioni italiani, oppure praticamente mai, nel caso in cui si parli di un acquisto effettuato in Lombardia o Piemonte. Positività infinite, oltre ad una maggiore attenzione al benessere dell’ambiente, vi attendono nell’avvicinamento al mondo dell’elettrico.