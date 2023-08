WindTre rilancia la sua storica sfida a Iliad ed anche agli altri operatori low cost nel corso di questa parte finale di estate. Per gli ultimi giorni di agosto il provider arancione non vuole essere da meno alla concorrenza e riserva al suo pubblico una serie di vantaggiose promozioni con costi da vero e proprio ribasso.

WindTre, la proposta da non perdere ad agosto con 70 Giga

Tra le migliori proposte del provider spicca senza dubbio la WindTre Star+. Questa ricaricabile assicura al pubblico consumi quasi illimitati ad un costo inferiore di 10 euro.

Il ticket di cui gli utenti potranno usufruire prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 70 Giga per la connessione di rete. Il provider assicura inoltre anche la navigazione con la velocità del 5G in caso di avvenuta copertura del territorio.

I clienti che scelgono questa ricaricabile si troveranno a pagare una quota mensile il cui valore è di 7,99 euro. A questa spesa dovrà essere aggiunta solo una spesa una tantum dal valore di 10 euro per l’attivazione ed il rilascio della SIM.

Come per altre ricaricabili low cost di WindTre del passato, anche in questo caso i clienti interessati alla proposta dovranno necessariamente optare per la portabilità del numero da altro operatore o all’attivazione di una nuova rete. Una garanzia ulteriore è assicurata dal costo bloccato della ricaricabile e delle soglie di consumo, senza il timore di rimodulazioni nel primo semestre dall’attivazione della SIM.