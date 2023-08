WhatsApp, nuovi TRUCCHI gratis con le nuove funzioni 2023

Il 2023 sembra l’anno della rinascita per WhatsApp, soprattutto dopo tutti gli aggiornamenti che sono stati lanciati.

Contrariamente a quanto in molti credevano, WhatsApp è stata in grado di reagire e controbattere a Telegram. L’applicazione colorata di azzurro stava prendendo sempre più terreno quando poi quella di verde ha deciso di ristabilire le gerarchie. Con tanti aggiornamenti sono arrivate tantissime funzionalità, tra le quali alcune starebbero beneficiando di un vero e proprio momento di gloria. Qui in basso c’è una panoramica generale.

WhatsApp: queste sono le funzioni più interessanti che il gestore ha lanciato ultimamente, ecco cosa possono fare gli utenti

Il primo luogo WhatsApp ha integrato la possibilità di inviare le foto in alta definizione, come gli utenti si auspicavano da tempo. Per farlo basterà scegliere la foto da inviare tramite l’apposito tasto e poi premere su quello con su scritto “HD“. In questo modo si potrà scegliere la risoluzione con cui inviare la foto all’interlocutore.

L’altra funzionalità che ha colto un po’ tutti di sorpresa è quella dei messaggi video istantanei. Proprio in prossimità del microfono utile per registrare le note audio, gli utenti di WhatsApp, premendo una sola volta, si sono ritrovati una simpatica telecamera. Questa icona, una volta premuta prolungatamente, permette di registrare un messaggio all’interno di una finestra circolare inquadrando il proprio volto. Si avrà un minuto di tempo.

L’altra funzione invece permette di condividere lo schermo durante una videochiamata. In questo modo sarà possibile mostrare agli interlocutori collegati tutto quello che si sta vedendo sul proprio display.