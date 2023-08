WhatsApp, come condividere lo SCHERMO in videochiamata

Molteplici aggiornamenti sono arrivati su WhatsApp per rendere la piattaforma sempre più interessante e piena di risorse. Effettivamente gli sviluppatori hanno lavorato a lungo per dare luogo ad un 2023 pieno di sorprese, all’insegna di tanti aggiornamenti e soprattutto di tante nuove funzionalità.

Come è stato possibile notare, il pubblico ha finalmente ottenuto quello che desiderava, come ad esempio i messaggi video ma soprattutto la possibilità di inviare foto in alta definizione. Un’altra novità che è passata in sordina è stata ufficializzata per la versione stabile proprio una settimana fa e consiste nella condivisione schermo. Ma cosa significa poter condividere il proprio schermo? Il tutto è molto semplice.

WhatsApp: condividere il proprio schermo è facilissimo, ecco come funziona

Da qualche settimana WhatsApp permette di condividere lo schermo durante una videochiamata. Questo significa che tutti i partecipanti potranno vedere quello che c’è sul display, che sia una semplice immagine, un video in corso o una lista.

Durante la videochiamata gli utenti che sono presenti potranno quindi assistere a ciò che una persona sceglierà di mostrare. Tutto è molto semplice, siccome non serve andare dietro a procedure molto difficili. Bisogna innanzitutto accertarsi di avere l’aggiornamento disponibile e di scaricarlo sul proprio smartphone.

Una volta avviata la videochiamata con tutti gli altri, comparirà un nuovo pulsante sulla barra in basso, dove c’è la cornetta e dove si può impostare il tasto “muto”. Premendo su quel tasto, partirà automaticamente la condivisione del proprio schermo. Si tratta di una funzione molto utile per coloro che usano WhatsApp magari per lavoro o per scopi di insegnamento e di studio.