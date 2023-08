Questa che stiamo vivendo sembra essere una delle Estati più calde degli ultimi anni, uscire all’ aperto richiede un vero e proprio atto di coraggio, e per chi decide di restare in casa non può assolutamente fare a meno di un ventilatore o di un condizionatore.

A tal proposito, parlando appunto di ventilatori e condizionatori, sembra opportuno parlare dei grandi passi in avanti che la tecnologia sta facendo anche in questo ambito , proponendo modelli sempre più nuovi e all’avanguardia.

Per esempio uno dei dispositivi di cui si sta spesso sentendo parlare, in quest’ ultimo periodo, è il cosiddetto “ventilatore smart”. L’ultima novità della domotica.

Ma cosa s’intende per ventilatore smart e come funziona?

Funzionalità e comandi del ventilatore smart

Grazie agli sviluppi della domotica, è possibile comandare il ventilatore smart direttamente da remoto. Ovvero attraverso una connessione WiFi, utilizzando il vostro smartphone, avrete la possibilità di accedere a tutte le funzionalità del ventilatore. Come accenderlo, spegnerlo, regolare la velocità, i movimenti e così via. Tutto senza aver bisogno di un telecomando o di dovervi alzare personalmente. Infatti con la tecnologia smart è possibile controllare il ventilatore anche da altre stanze. Si tratta di funzioni che, ovviamente, non possiedono i ventilatori tradizionali.

Inoltre, in base al modello scelto, è possibile usufruire anche di altre funzionalità smart. Come i comandi vocali, possibili grazie alla compatibilità del dispositivo con Amazon Alexa o Google Assistant.

Altre novità riguardano la possibilità di programmare lo spegnimento automatico o di impostare il sistema di protezione per bambini.

Per chiunque fosse interessato all’acquisto di uno di questi modelli, l’azienda Xiaomi propone alcuni dispositivi interessanti disponibili, già per l’acquisto, su Amazon.

Ogni modello presenta una propria scheda tecnica che potete consultare direttamente sullo Store online, in modo da avere le idee più chiare per poter scegliere quello che risponde alle vostre esigenze.