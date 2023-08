I prezzi disponibili da Unieuro sono fortemente scontati, così da poter accedere a prodotti di alto livello con una spesa ridotta rispetto al listino originario, a prescindere dalla categoria merceologica, cosicché tutti i consumatori sul territorio abbiano la possibilità di risparmiare al massimo.

Il volantino può essere sfruttato anche direttamente tramite il sito ufficiale dell’azienda, in questo modo gli utenti possono ricevere la merce al proprio domicilio, senza spendere nemmeno un centesimo (la spedizione è gratuita con una spesa superiore ai 49 euro).

Unieuro, oggi sono gratis queste offerte speciali

La campagna promozionale di cui vi parliamo oggi è da ritenersi attiva fino al 27 agosto, salvo esaurimento anticipato delle scorte, e va a toccare un numero imprecisato di categorie merceologiche più o meno interessanti, tra cui troviamo giustappunto la telefonia mobile di quasi ultima generazione.

I modelli da non lasciarsi assolutamente sfuggire sono molteplici, e si passa anche per l’Apple iPhone 11, che oggi presenta un costo effettivo di soli 549 euro, sebbene sia da considerarsi un modello particolarmente datato, essendo in commercio da un paio di anni. Dopo aver scelto il dispositivo mobile, l’occhio cade sugli accessori, ecco quindi arrivare il caricabatterie originale da 20W a 19 euro, ed anche l’Apple Airtag, che ha un costo di 29,99 euro.

Gli utenti che invece fossero alla ricerca di un modello più costoso e performante, potranno affidarsi a Apple iPhone 14 Pro Max, con un prezzo di 1289 euro. Tutte le altre offerte le trovate direttamente qui.