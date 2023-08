La Serie A torna anche questo weekend su Sky con le partite della seconda giornata, dopo la partenza della settimana scorsa. La pay tv trasmetterà come al suo solito tre partite nel corso del weekend, con l’esclusiva totale dei match garantita invece da DAZN.

Sky, le offerte in vista del ritorno della Serie A

La ripartenza della Serie A, oltre che il ritorno dei principali campionati nazionali europei e la prossima partenza della Champions, ha portato Sky ad assicurare offerte sempre più competitive per i suoi clienti, con la presenza di costi da vero e proprio ribasso.

Anche in questi ultimi giorni di agosto, le migliori occasioni targete Sky rientrano nel novero dei listini smart. Con la scelta del listino smart, gli utenti attivano un’offerta scontata la cui durata nel tempo è vincolata per 18 mesi, con la possibilità però di una proroga dello sconto per un ulteriore anno e mezzo.

Per le partite di Serie A, la proposta migliore della pay tv è l’offerta Sky TV + Calcio. Il costo per il rinnovo di questo abbonamento per gli utenti è di soli 14,90 euro al mese per il primo anno e mezzo con possibilità di rinnovo di questo costo per i successivi 18 mesi. Altrettanto vantaggiosa è però la proposta di Sky TV + Sport. In questo caso il costo mensile per il pubblico sarà di 30,90 euro, sempre con vincolo di permanenza pari ad un anno e mezzo e possibilità di rinnovo per ulteriori 18 mesi.

Tutte le offerte messe in campo dalla tv satellitare possono essere attivate attraverso il sito ufficiale di Sky.