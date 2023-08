L’utilità della Postepay è fuori discussione. Nel corso di questa stagione estiva numerosi italiani hanno scelto proprio la carta di Poste Italiane per effettuare le quotidiane spese delle vacanze, siano essere acquisti presso negozi sul territorio o anche acquisti presso marketplace online. La Postepay inoltre garantisce la possibilità di effettuare compere sia in Italia che all’estero, grazie al circuito Mastercard e VISA.

Postepay, ora disponibile anche una versione a costo zero

In estate i clienti di Poste Italiane possono scegliere una nuova versione della carta, una versione digitale che ha un grande pregio: è completamente a costo zero.

La Postepay Digital rappresenta solo l’ultima delle varianti della carta tradizionale di Poste Italiane. La carta è completamente dematerializzata, ossia gli utenti potranno utilizzare lo strumento di pagamento direttamente dai loro servizi di Wallet sugli iPhone e sugli smartphone Android di ultima generazione.

La Postepay Digital assicura al pubblico gli stessi servizi della carta tradizionale, come la possibilità di effettuare pagamenti diretti, inviare e ricevere ricariche, pagare bollette e bollettini, effettuare anche pagamenti P2P ad amici e contatti della rubrica.

In controtendenza alla versione Evolution non è quindi previsto il costo ricorrente di 1,25 euro ogni trenta giorni, ma al tempo stesso non è nemmeno contemplato il codice IBAN per l’invio e la ricezione di bonifici.

Per attivare la carta è necessario rivolgersi presso un centro postale sul territorio italiano. Ricordiamo anche che la versione Digital di Postepay non ha alcun costo di attivazione, a differenza della carta nella sua forma materiale che ha un prezzo pari a 10 euro.