Una promozione di Kena Mobile sta facendo letteralmente impazzire tuti gli utenti, arriva la soluzione con la quale gli utenti possono riuscire ad accedere addirittura a giga gratis ogni mese, così da spendere sempre meno sulla promozione che sarà necessario attivare.

L’offerta può essere richiesta direttamente tramite il sito ufficiale dell’azienda, oppure anche nei punti sparsi per il territorio, promettendo un bundle di altissimo livello, e comunque la possibilità di accedervi solamente nel caso in cui si fosse in possesso di determinati requisiti: provenienza da Iliad o da un MVNO, con portabilità obbligatoria del numero originario.

Se volete essere aggiornati sulle offerte Amazon, ecco qui il nostro canale Telegram ufficiale, con alcuni codici sconto gratis in esclusiva per gli iscritti.

Kena Mobile, offerta incredibile con giga gratis

Kena Mobile le sta provando davvero tutte pur di convincere gli utenti al cambio operatore telefonico, come nel caso della promozione operator attack attivata proprio in questi giorni, con la quale è possibile godere di 200 giga di internet gratis, e la possibilità di pagare la promozione solamente dalla seconda mensilità. Occasione più unica che rara per iniziare sin da subito a testare il servizio di Kena Mobile, senza costi aggiuntivi o vincoli particolari.

La promozione ha un costo di 6,99 euro al mese, che dovrà essere pagato con credito residuo, ed al suo interno presenta un bundle davvero di tutto rispetto: 130 giga di internet alla velocità del 4G, passando anche per minuti illimitati che potranno essere utilizzati verso tutti, nonché 200 SMS da inviare ad amici e parenti in Italia.