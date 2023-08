Iliad continua sulla sua strada tradizionalmente favorevole delle promozioni low cost. In questa stagione estiva il provider francese ha messo a disposizione di tutti gli utenti una serie di ricaricabili low cost molto vantaggiose, tra cui spicca senza dubbio una nuova proposta in edizione limitata che ha sostituito nei listini la storica Giga 150.

Iliad, ad agosto la tariffa da 180 Giga e due offerte segrete

Ancora in questi ultimi giorni del mese la migliore tariffa di Iliad resta la Flash 180. Gli abbonati che scelgono questa tariffa si troveranno a pagare una quota mensile per il rinnovo pari a 9,99 euro e un ticket che comprende chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 180 Giga per la navigazione di rete. Inoltre anche la connessione 5G a costo zero.

La promozione sarà disponibile per tutti gli abbonati sino al prossimo 14 settembre. Tuttavia, in questa parte conclusiva dell’estate, attraverso il sito ufficiale del provider, i clienti possono scegliere due promo segrete alternative.

Una prima proposta è certamente la Giga 100. Il prezzo per il rinnovo di questa ricaricabile è di soli 7,99 euro ogni trenta giorni con chiamate senza limiti, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e con 100 Giga per la connessione di rete, sempre con la tecnologia del 5G.

Altra promozione da non sottovalutare per gli abbonati è la Dati 300. Questa ricaricabile mette sul piatto di tutti i clienti 300 Giga per la navigazione di rete anche attraverso la copertura del 5G ad un semplice costo mensile pari a 13,99 euro.